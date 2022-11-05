Francesco Farioli: 'Rakibimiz bu galibiyeti hak etti'
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Ümraniyespor'a 3-1 yenilmelerinin ardından rakiplerinin galibiyeti hak ettiğini ifade etti.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında konuk olduğu HangiKredi Ümraniyespor'a 3-1 yenilen Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Francesco Farioli, beklentilerinin altında bir oyun sergilediklerini söyledi.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'ndaki maçın ardından basın mensuplarına açıklama yapan İtalyan teknik adam, müsabakanın tam olarak bu şekilde olmasını beklediklerini belirterek, "Bütün hafta aslında oyuncularımıza bu maçın ne kadar zor olacağından bahsetmiştik. Sürpriz de olmadı açıkçası. Sahada takım ruhundan biraz uzaktık. 'Rakibimiz hak etti.' diyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Bu maçtan büyük tecrübe edinmeleri gerektiğini anlatan Farioli, "Yolumuza devam ederken, bu maçla alakalı hatıraların sürekli aklımızda olması lazım. Çünkü bugün gerçekten çok hata yaptık. Bu ligin kalitesi her geçen gün yükseldiği için rakibinize fırsat verdiğinizde maçı bazen geri çeviremiyorsunuz. Bugün de öyle oldu. Rakibinizden daha iyi oynamanız, daha fazla istemeniz lazım. Ancak bu şekilde galibiyete ulaşabiliyorsunuz. İlk 15 dakikada kaybettiğimiz ikili mücadeleler de yenilginin ana unsurlarından oldu." diye konuştu.
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