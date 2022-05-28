Franck Kessie, Milan'a veda etti
Bu sezonu İtalya Ligi'ni (Serie A) şampiyon olarak tamamlayan Milan'da, sözleşmesi sona eren Franck Kessie, İtalyan ekibine veda etti.
Serie A'da 11 yıl sonra şampiyon olan Milan'da, Franck Kessie, kulübe veda etti.
Yıldız orta saha oyuncusu, Instagram hesabından yaptığı açıklama, "Kulüpte beş yıl geçirdikten sonra, bundan daha iyi bir ayrılık hayal edemezsiniz. Şampiyon olduğumuzda harika duygular yaşadım. Bu formayı gururla giydim ve harika insanlarla takım arkadaşlığı yaptım. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Bu sezon Milan'da 39 maçta süre alan 25 yaşındaki futbolcu, takıma 7 gol ve bir asistlik katkı sağladı.
Fildişili orta saha oyuncusunun adı uzun süredir İspanya Ligi ekibi Barcelona ile anılıyor.
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