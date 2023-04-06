Frank Lampard resmen Chelsea'de
Graham Potter'la yollarını ayıran Chelsea, sezon sonuna kadar eski kaptanı ve teknik direktörü Frank Lampard'la anlaştı.
İngiltere Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Chelsea'de yeni teknik direktör belli oluyor.
Son olarak Graham Potter'la yollarını ayıran Chelsea, sezon sonuna kadar geçici hocalık yapması konusunda Frank Lampard'la anlaşmaya vardı.
Frank Lampard returns as Caretaker Manager until the end of the season.— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 6, 2023
Teknik direktörlük kariyerine 2019'da Chelsea'de başlayan Lampard, 2018'de göreve geldiğinde takımın başında çıktığı 84 maçta 1,75 puan ortalaması tutturmuş ve sonrasında 2021'de görevinden ayrılmıştı.
Lampard son olarak 2022'nin Ocak ayında Everton'la anlaşmış ancak 44 maç sonunda bu yılın ocak ayında görevine son verilmişti.
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