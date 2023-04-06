Frank Lampard resmen Chelsea'de

Graham Potter'la yollarını ayıran Chelsea, sezon sonuna kadar eski kaptanı ve teknik direktörü Frank Lampard'la anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 15:30
Frank Lampard resmen Chelsea'de
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İngiltere Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Chelsea'de yeni teknik direktör belli oluyor.

Son olarak Graham Potter'la yollarını ayıran Chelsea, sezon sonuna kadar geçici hocalık yapması konusunda Frank Lampard'la anlaşmaya vardı.

Teknik direktörlük kariyerine 2019'da Chelsea'de başlayan Lampard, 2018'de göreve geldiğinde takımın başında çıktığı 84 maçta 1,75 puan ortalaması tutturmuş ve sonrasında 2021'de görevinden ayrılmıştı.

Lampard son olarak 2022'nin Ocak ayında Everton'la anlaşmış ancak 44 maç sonunda bu yılın ocak ayında görevine son verilmişti.


Frank Lampard Graham Potter İngiltere Premier Lig chelsea

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