Frank Lampard resmen Chelsea'de

İngiltere Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Chelsea'de yeni teknik direktör belli oluyor.

Son olarak Graham Potter'la yollarını ayıran Chelsea, sezon sonuna kadar geçici hocalık yapması konusunda Frank Lampard'la anlaşmaya vardı.

Frank Lampard returns as Caretaker Manager until the end of the season.