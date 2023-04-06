Giresunspor, Champness için TFF’ye başvurdu

FIFA’dan iki dönem transfer yasağı cezası alan Giresunspor’da eski başkan Hakan Karaahmet döneminde alacakları için Giresunspor’u FIFA’ya şikayet ederek, sözleşmesini tek taraflı fesheden Joseph William Champness'ın, yeşil-beyazlı ekibe geri dönebileceği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 14:07
Giresunspor, Champness için TFF’ye başvurdu
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Bitexen Giresunspor’un, geçen yıl kadrosunda bulunan ancak alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı fesh eden Joseph William Champness’i tekrar takıma kazandırmak için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunduğu bildirildi.

Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nahid Yamak başkanlığındaki Giresunspor Kulübü yönetim kurulunun göreve geldiği günden bu yana kulübün menfaatleri doğrultusunda atılması gereken adımlar ile ilgili çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü belirtildi. Giresunspor'un iki dönem transfer yasağının olduğunun ifade edildiği açıklamada, 2021-2022 futbol sezonunda Giresunspor'un formasını giyen o Joseph William Champness’in, geçmiş dönem alacaklarını gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı fesih edip takımdan ayrıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mevcut durumda, kulübümüze azami katkıyı sağlamak amacıyla Giresunspor Yönetim Kurulu; kadromuzda daha önce yer alan, kulübümüzden ayrıldıktan sonra başka bir kulübe transfer olmamış ve hala sözleşme bağımızın bulunduğu Joseph William Champness'ın lisansını tekrardan aktive ederek futbol A takımımızın kadrosuna dahil etmek amacıyla girişimlerde bulunmuş konu ile ilgili talebini Türkiye Futbol Federasyonu’na iletmiştir. Tüm bu gelişmeler ışığında başkanımız Nahid Yamak, oyuncuyu ülkemize davet ederek İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmenin akabinde 2021-2022 sezonundan kalan alacaklarından kaynaklı FIFA'da bulunan dosyası ile ilgili ödeme planında anlaşma sağlanmıştır. FIFA tarafından 31 Mart 2023 tarihinde yayınlanan tescil dönemi transfer pencereleri ve kulüpsüz futbolcuların transfer dönemi haricinde de transfer yapabilmesini öngören yeni değişiklikler dikkate alınarak gelecek sezon için bahsi geçen oyuncudan tekrar faydalanmak amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunulmuş, gerekli girişimler başlatılmıştır."


William Champness Giresunspor TFF

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