Frankfurt deplasmanda 3 puanı kaptı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt, Midtjylland'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Frankfurt deplasmanda 3 puanı kaptı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2024 - 09:40

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Eintracht Frankfurt, Midtjylland deplasmanına konuk oldu. Frankfurt, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Hugo Larsson ve 57. dakikada penaltıdan Omar Marmoush attı. Midtjylland'ın tek golünü 48. dakikada Nnamdi Collins kendi kalesine attı.

Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nde 13 puana yükseldi. Midtjylland, 7 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Eintracht Frankfurt, Lyon deplasmanına gidecek. Midtjylland, Porto deplasmanına konuk olacak.


Etiketler: #eintracht frankfurt #Midtjylland #uefa avrupa ligi

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