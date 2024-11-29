Fenerbahçe'ye Fred'den kötü haber!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşan Fenerbahçe'de Brezilyalı oyuncu Fred, cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'ye Fred'den kötü haber!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.11.2024 - 01:06

Fenerbahçe'de Slavia Prag maçında sarı kart gören Fred, UEFA Avrupa Ligi'nde cezalı duruma düştü.

Maçın 41. dakikasında Dzeko'nun yerde kalması sonrası itirazlarda bulunan Edin Dzeko, Fred, ve Sandro Zufic, hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Sınırda olan Fred, Athletic Bilbao maçında forma giyemeyecek.


Etiketler: #Fred #fenerbahçe #uefa avrupa ligi

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