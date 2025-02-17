Frankfurt'tan Can Uzun kararı: Batshuayi'yi yedek bıraktı!

Yayınlanma: 17.02.2025 - 16:48

Güncelleme: 17.02.2025 - 16:48

Milli futbolcu Can Uzun'un formasını giydiği Eintracht Frankfurt, Bundesliga'nın 22. haftasında konuk ettiği Holstein Kiel'i 3-1 mağlup etti. Maça ilk 11'de başlayan Can Uzun 71 dakika sahada kalırken, 60. dakikada takımının üçüncü golünü atarak müsabakaya damgasını vurdu.

Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, Can'a neden forma verdiğini ve ara transfer döneminde Galatasaray'dan kadrolarına kattıkları Michy Batshuayi'yi niçin yedek beklettiğini açıkladı.

19 yaşındaki futbolcunun son haftalarda sonradan oyuna girdiğini ve çok iyi bir performans sergilediğini belirten Toppmöller, ayrıca futbolcusunun çok başarılı bir antrenman haftası da geçirdiğini vurguladı.

Bu durumu hesaba kattıklarını ve Can'ı ödüllendirmek için ilk 11'e aldıklarını belirten Alman teknik adam, "O da bir gol daha attı. Dolayısıyla hepimiz çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Hücumda hücumda Mario Götze ve Can Uzun'a, santrafor olarak ise Hugo Ekitike'ye şans verdiklerini söyleyen 44 yaşındaki çalıştırıcı, bu nedenle yeni transferler Elye Wahi ve Michy Batshuayi'yi yedek beklettiklerini açıkladı.

Wahi ve Batshuayi'nin antrenmanlarda takıma biraz daha fazla adapte olmaları gerektiğini kaydeden Toppmöller, "İkisi de şu anda iyi bir ilerleme kaydetti" diye konuştu.

Geçen hafta Mönchengladbach'a karşı çift forvet oynamak istedikleri için Batshuayi'ye ilk 11'de şans verdiğini vurgulayan Alman hoca, bu hafta ise santrafor pozisyonunda Hugo Ekitike'yi kullanarak bu futbolcunun defansın arkasına yapacağı koşulardan yararlanmak istediklerini belirtti.