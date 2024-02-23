Frankfurt'tan Konferans Ligi'ne veda!

Eintracht Frankfurt, sahasında Union Saint-Gilloise'ye 2-1 kaybetti ve UEFA Konferans Ligi'ne veda etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 01:21
Frankfurt'tan Konferans Ligi'ne veda!
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UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Eintracht Frankfurt sahasında Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada kazanan taraf 2-1'lik skorla Union Saint-Gilloise oldu.

Belçika ekibine galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Cameron Puertas ve 80. dakikada Dennis Eckert attı. Eintracht Frankfurt'un tek golü 88. dakikada Eric Dina'dan geldi.

İlk maçtaki 2-2'lik beraberlik sonrası Eintracht Frankfurt, Konferans Ligi'ne veda etti. Union Saint-Gilloise ise Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.


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