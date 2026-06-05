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Fransa Açık tek erkeklerde finalin adı belli oldu

Fransa Açık tek erkeklerde finalin adı belli oldu

5.06.2026 20:14:00
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AA
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Fransa Açık tek erkeklerde finalin adı belli oldu

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın final karşılaşmasında Alexander Zverev ile Flavio Cobolli karşı karşıya gelecek.

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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Alman Alexander Zverev finale çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın 13. gününde tek erkekler yarı finalinde, 2024 finalisti Zverev (2) ile Çek Jakub Mensik (26) karşılaştı.

Rakibini 7-5, 6-2, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup eden Alman tenisçi, turnuvada 2, grand slam kariyerinde ise 4. kez final biletini aldı.

Günün diğer yarı final maçının başlamasına 20 dakika kala İtalyan Matteo Arnaldi, hastalığı nedeniyle çekilince vatandaşı Flavio Cobolli (10) doğrudan finale çıktı.

Pazar günü oynanacak final mücadelesinde Zverev ve Cobolli, ilk grand slam şampiyonluğu için korta çıkacak.

İlgili Konular: #roland garros #Fransa Açık #Alexander Zverev

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