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Fransa Açık tek kadınlarda finalin adı belli oldu!

Fransa Açık tek kadınlarda finalin adı belli oldu!

5.06.2025 20:54:00
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Fransa Açık tek kadınlarda finalin adı belli oldu!

ABD'li tenisçi Coco Gauff, Fransa Açık'ın (Roland Garros) yarı finalinde Fransız raket Lois Boisson'u 2-0 yenerek finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 12. günündeki tek kadınlar yarı final maçında dünya 2 numarası Gauff ile klasmanın 361. sırasındaki Boisson karşılaştı.

Gauff, turnuvaya özel davetle katılan Boisson'u bir saat 9 dakika sonunda 6-1, 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti ve dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka'nın finaldeki rakibi oldu.

2022 YILININ ARDINDAN BİR İLK

Kariyerinde bir grand slam şampiyonluğu (2023 ABD Açık) bulunan Gauff, 2022 yılının ardından Fransa Açık'ta ikinci kez finale kaldı.

İlk kez grand slam ana tablosunda mücadele eden Boisson ise sürpriz sonuçlara imza attığı Fransa Açık'ta yarı final oynama başarısı gösterdi.

Sabalenka ile Gauff arasındaki tek kadınlar finali, 7 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

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