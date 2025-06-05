Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fransa Açık tek kadınlarda ilk finalist belli oldu: Bir ilki yaşayacak!

Fransa Açık tek kadınlarda ilk finalist belli oldu: Bir ilki yaşayacak!

5.06.2025 19:05:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Fransa Açık tek kadınlarda ilk finalist belli oldu: Bir ilki yaşayacak!

Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka,, Fransa Açık'ın (Roland Garros) yarı finalinde karşılaştığı Polonyalı raket Iga Swiatek'i 2-1 yenerek finale kaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 12. günündeki tek kadınlar yarı final maçında dünya 1 numarası Sabalenka ile 5 numaralı seribaşı Swiatek karşılaştı.

Sabalenka, rakibini 2 saat 19 dakika süren karşılaşmada 7-6, 4-6 ve 6-0 biten setlerle 2-1 mağlup etti.

BİR İLKİ YAŞAYACAK

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Sabalenka, Fransa Açık'ta ilk kez finale çıktı.

Son 3 yıl üst üste olmak üzere Fransa Açık'ta 4 şampiyonluğa sahip Swiatek'in ise turnuvada 2021'den bu yana süren 26 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Tek kadınların diğer finalisti, dünya sıralamasının 361. basamağındaki Fransız Lois Boisson ile 2 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff arasındaki maçın ardından belli olacak.

İlgili Konular: #roland garros #Fransa Açık #aryna sabalenka #iga swiatek

İlgili Haberler

Fransa Açık'ta Lois Boisson yarı finale çıktı
Fransa Açık'ta Lois Boisson yarı finale çıktı Fransa Açık'ta (Roland Garros) Fransız Lois Boisson, Rus Mirra Andreeva'yı 2-0 yenerek yarı finale çıktı.
Carlos Alcaraz Fransa Açık'ta zorlanmadan yarı finalde: Rakibi belli oldu...
Carlos Alcaraz Fransa Açık'ta zorlanmadan yarı finalde: Rakibi belli oldu... İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Fransa Açık'ın (Roland Garros) çeyrek finalinde karşılaştığı ABD'li raket Tommy Paul'u 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırdı.
Fransa Açık'ta Coco Gauff yarı finale çıktı
Fransa Açık'ta Coco Gauff yarı finale çıktı Fransa Açık'ta (Roland Garros) ABD'li Coco Gauff, vatandaşı Madison Keys'i 2-1 yenerek yarı finale çıktı.