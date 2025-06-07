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Fransa Açık tek kadınlarda şampiyon belli oldu!

Fransa Açık tek kadınlarda şampiyon belli oldu!

7.06.2025 19:44:00
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AA
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Fransa Açık tek kadınlarda şampiyon belli oldu!

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) tek kadınlar finalinde Aryna Sabalenka'yı 2-1 mağlup eden Coco Gauff şampiyon oldu.

Başkent Paris'teki turnuvanın tek kadınlar finalinde dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka ile 2 numaralı seribaşı Coco Gauff, karşılaştı.

Sabalenka, karşılıklı servis kırmalar sonucunda ilk seti tiebreakte 7-6 ile hanesine yazdırdı.

BİR İLKİ BAŞARDI

İkinci sette üstünlük kuran taraf Gauff oldu. Sette 6-2 galip gelen ABD'li raket, durumu 1-1'e getirdi.

Gauff, son sette de üstünlüğünü sürdürdü.

Karşılaşmada son seti 6-4, iki saat 38 dakika süren maçı da 2-1 kazanan 21 yaşındaki Gauff, ilk Fransa Açık ve ikinci grand slam zaferini elde etti.

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