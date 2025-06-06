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Fransa Açık tek erkeklerde ilk finalist belli oldu!

Fransa Açık tek erkeklerde ilk finalist belli oldu!

6.06.2025 19:12:00
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Fransa Açık tek erkeklerde ilk finalist belli oldu!

Tek erkeklerin son şampiyonu İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz, Fransa Açık'ın (Roland Garros) yarı finalinde karşılaştığı İtalyan raket Lorenzo Musetti'nin maçtan çekilmesiyle finale kaldı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 13. günündeki tek erkekler yarı final maçında dünya 2 numarası Alcaraz ile 8 numaralı seribaşı Musetti karşılaştı.

Kariyerinde ilk kez Fransa Açık'ta yarı final oynayan Musetti, ilk seti 6-4 kazanarak karşılaşmada 1-0 öne geçti.

"Tie-break" ile sonuçlanan ikinci seti 7-6, üçüncü seti ise 6-0 ile hanesine yazdıran Alcaraz, maçta 2-1 üstünlük yakaladı.

SAHADAN ÇEKİLDİ

Dört kez grand slam şampiyonu Alcaraz, 4. sette 2-0 öndeyken Musetti'nin sakatlığı nedeniyle sahadan çekilmesiyle 2 saat 25 dakika süren karşılaşma sonunda finale yükseldi.

Tek erkeklerin diğer finalisti, dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile 6 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic arasındaki maçın ardından belli olacak.

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