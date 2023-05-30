Fransa Açık'ta Carlos Alcaraz ilk turda sürprize izin vermedi
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) erkeklerin 1 numaralı seribaşı Carlos Alcaraz 2. tura yükseldi. Kadınların 10 numaralı seribaşı Petra Kvitova ise turnuvaya ilk turda veda etti.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 2. günü tamamlandı.
Rafael Nadal'ın yokluğunda erkeklerin şampiyonluk adayları arasındaki Alcaraz, dünya sıralamasının 159. basamağındaki Flavio Cobolli'yi 3-0 (6-0, 6-2, 7-5) yenerek turnuvaya güçlü bir başlangıç yaptı.
Carlos Alcaraz
Jannik Sinner (8 numaralı seribaşı), Alexandre Muller'i, Frances Tiafoe (12) da Filip Krajinovic'i 3-0'lık skorla geçerek yollarına devam etti.
Petra Kvitova
KVITOVA'DAN ERKEN VEDA
Kadınlarda Petra Kvitova (10) ve Veronika Kudermetova (11) ilk turda turnuvanın dışında kaldı. Klasmanın 44. sırasındaki Elisabetta Cocciaretto, Kvitova'yı, dünya 100'üncüsü Anna Karolina Schmiedlova da Kudermetova'yı 2-0 yenerek tur atladı.
Caroline Garcia (5), dünya 64 numarası Wang Xiyu karşısında zorlansa da rakibini 2-1 (7-6, 4-6, 6-4) mağlup ederek 2. tur biletini aldı.
Beatriz Haddad Maia (14) ve 2017 şampiyonu Jelena Ostapenko (17) da rakiplerini eleyerek adlarını 2. tura yazdırdı.
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