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Aryna Sabalenka ile Stefanos Tsitsipas Fransa Açık'a hatasız başladı

Belaruslu Aryna Sabalenka ile Yunan Stefanos Tsitsipas, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın (Roland Garros) ilk turunda rakiplerini geçmeyi başardı.

AA
Yayınlanma: 29.05.2023 - 07:44
Aryna Sabalenka ile Stefanos Tsitsipas Fransa Açık'a hatasız başladı
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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın ilk günü kadınlarda 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ile erkeklerde 5 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas tur atladı.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada Belaruslu raket Sabalenka, ilk tur mücadelesinde Ukraynalı Marta Kostyuk'u 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Üç numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, vatandaşı Danielle Collins'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle geçerken, 8 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari ise Çek Karolina Muchova'ya 7-6 ve 7-5'lik setlerle yenildi.

TSITSIPAS, VESELY'Yİ GEÇTİ

Erkeklerde Yunan raket Tsitsipas, ilk turda Çek sporcu Jiri Vesely'yi 7-5, 6-3, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek ikinci tur biletini aldı.

Yedi numaralı seribaşı Andrey Rublev de Sırp Laslo Djere'yi 6-1, 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.


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