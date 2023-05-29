Aryna Sabalenka ile Stefanos Tsitsipas Fransa Açık'a hatasız başladı
Belaruslu Aryna Sabalenka ile Yunan Stefanos Tsitsipas, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın (Roland Garros) ilk turunda rakiplerini geçmeyi başardı.
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın ilk günü kadınlarda 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ile erkeklerde 5 numaralı seribaşı Stefanos Tsitsipas tur atladı.
Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada Belaruslu raket Sabalenka, ilk tur mücadelesinde Ukraynalı Marta Kostyuk'u 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup etti.
Üç numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula, vatandaşı Danielle Collins'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle geçerken, 8 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari ise Çek Karolina Muchova'ya 7-6 ve 7-5'lik setlerle yenildi.
TSITSIPAS, VESELY'Yİ GEÇTİ
Erkeklerde Yunan raket Tsitsipas, ilk turda Çek sporcu Jiri Vesely'yi 7-5, 6-3, 4-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek ikinci tur biletini aldı.
Yedi numaralı seribaşı Andrey Rublev de Sırp Laslo Djere'yi 6-1, 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.
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