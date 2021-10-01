Fransa basını Galatasaraylı yıldızı maçın adamı seçti

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. maçında Galatasaray deplasmanda Marsilya ile 0-0 kaldı. Sarı-kırmızılılar puanını 4 yaparak liderliğini korudu. Fransız basını ise, karşılaşmaya büyük bir yer ayırdı.

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2021 Cuma, 17:03
Fransa basını Galatasaraylı yıldızı maçın adamı seçti
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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Velodrome Stadyumu'nda Marsilya'nın konuğu oldu.

Sarı-Kırmızılılar maça Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil 11'iyle çıktı.

Karşılaşma 0-0 sona ererken, Fransız basını da mücadeleye geniş yer ayırdı.

L'Equipe, "Marsilya baskındı ancak Galatasaray tarafından engellendi" başlığını attı. Foot Mercato ise maç sonrası iki takımın oyuncularının performanslarını notladı. Galatasaray'ın Brezilyalı savunmacısı Marcao, maçın adamı seçilirken 7 puan aldı. Marsilya forması giyen milli yıldız Cengiz Ünder'e de 6 puan verildi.

Le Figaro ise Cengiz Ünder'e değinerek, "Ünder elinden gelen her şeyi yaptı" ifadelerini kullandı. La Provence de Marsilya'nın daha iyi olduğunu ifade ederek, "Marsilya, Velodrome'da Galatasaray'a karşı 2 puan kaybetti" başlığını attı.


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