Trabzonspor ile Kayserispor 49. randevuda
Trabzonspor ile Kayserispor, yarın oynayacakları müsabakayla birbirlerine 49. rakip olacak.
Trabzonspor, Süper Lig’in 8. haftasında yarın Kayserispor’a konuk olacak. Ligde son iki maçta 4 puan kaybeden bordo-mavililer, milli ara öncesi rakibini yenerek moral bulmak istiyor. Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 16.00’da başlayacak. Tugay Kaan Numanoğlu’nun yöneteceği karşılaşmada Serkan Ok ve Süleyman Özay yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Bordo-mavililerde Vitor Hugo ve Hüseyin Türkmen kırmızı kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz ve Koita’nın ise tedavileri devam ediyor. Trondsen takımla birlikte çalışmalara başlarken, Denswill’in durumu maç günü netlik kazanacak.
İki takım arasında Süper Lig’de oynanan 48 müsabakada Trabzonspor’un galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunuyor. 12 maç ise beraberlikle tamamlandı. Karadeniz ekibi rakip kaleye 89 gol atarken, ağlarında 48 gol gördü.
Kayserispor ile Trabzonspor arasında Kayseri’de oynanan 24 karşılaşmada bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor, söz konusu mücadelelerde 11 galibiyet alırken, ev sahibi ise 6 defa kazanan taraf oldu. 7 maçta da taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bordo-mavililer, 29 gol atarken, kalesinde 22 gole engel olamadı.
İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan iki müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Kayseri’de oynanan maç golsüz, Trabzon’da oynanan karşılaşma ise 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.
İlgili Haberler
- Galatasaray Marsilya cehenneminden çıktı
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Kaymakam, kendisine 'hoş geldiniz' diyen öğretmeni kovdu
- Kaymakam Faruk Saygın hakkında Valilik harekete geçti
- Uygulamalı gösterelim dedik
- Vakalar artarsa okullar kapatılır mı?
- 'Bu gece yüzde 15 zam açıklanacak'
- Soçi dönüşü 'başkanlık' mesajı
- Diyanet’in başına Alevi birini getirelim” çıkışı
- LPG’ye büyük zam! Pompa fiyatına yansıyacak
- Doğalgaza da zam!
- Haberimizi Sayıştay doğruladı, Koca istifaya çağrıldı