Son olarak Trabzonspor forması giyen Daniel Sturridge Avustralya'da
Son olarak Trabzonspor forması giyen 32 yaşındaki İngiliz forvet Daniel Sturridge, 4 ay men cezasının ardından Avustralya'ya transfer oldu.
Kariyerinde son olarak Trabzonspor forması giyen ve bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 4 ay men cezası alan 32 yaşındaki İngiliz forvet Daniel Sturridge, Avustralya A-Lig takımlarından Perth Glory'ye transfer oldu.
Avustralya takımının internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Perth Glory, eski Liverpool ve İngiliz forvet Daniel Sturridge ile 2021-2022 sezonu için sözleşme imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyar." ifadesi yer aldı.
Transferi sonrası yaptığı açıklamada, Sturridge, "Yeni bir mücadele için harika bir fırsat" değerlendirmesinde bulundu.
İngiltere Futbol Federasyonu, Trabzonspor ile sözleşmesi feshedilen İngiliz forvet Daniel Sturridge'e bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Mart 2020'de 4 ay futboldan men cezası vermişti.
İngiltere'nin Liverpool takımında oynadıktan sonra Ağustos 2019'da Trabzonspor ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşmaya varan Sturridge'in sözleşmesi, bordo-mavililerde 6 ay görev yaptıktan sonra feshedilmişti.
The sensational @DanielSturridge signing - get all the details here: https://t.co/4P7b0VknBe@aleaguemen #OneGlory pic.twitter.com/DrnsUED74p— Perth Glory FC (@PerthGloryFC) October 1, 2021
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