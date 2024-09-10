Fransa, Belçika'yı 2 golle uğurladı!
Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Belçika'yı 2-0 mağlup etti.
UEFA Uluslar A Ligi Grup 2'de Fransa, sahasında Belçika ile karşı karşıya geldi. Fransa, maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Kolo Muani ve 57. dakikada Ousmane Dembele attı.
Bu sonucun ardından Fransa, 3 puana yükseldi. Belçika, 3 puanda kaldı.
Fransa, bir sonraki milli arada İsrail ile deplasmanda karşılaşacak. Belçika, İtalya'ya konuk olacak.
Etiketler: #Belçika #fransa #uefa uluslar ligi
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