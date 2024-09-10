Fransa, Belçika'yı 2 golle uğurladı!

Yayınlanma: 10.09.2024 - 00:18

Güncelleme: 10.09.2024 - 00:18

UEFA Uluslar A Ligi Grup 2'de Fransa, sahasında Belçika ile karşı karşıya geldi. Fransa, maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Kolo Muani ve 57. dakikada Ousmane Dembele attı.

Bu sonucun ardından Fransa, 3 puana yükseldi. Belçika, 3 puanda kaldı.

Fransa, bir sonraki milli arada İsrail ile deplasmanda karşılaşacak. Belçika, İtalya'ya konuk olacak.