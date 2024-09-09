İzmir'de tribünler tek yürek: 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz'

Yayınlanma: 09.09.2024 - 23:06

Güncelleme: 09.09.2024 - 23:06

UEFA Uluslar Ligi B Grubu 2. maçında Türkiye, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda İzlanda'yı konuk etti.

Türkiye'deki en son maçını 15 Ekim 2023'te Konya'da EURO 2024 elemesinde Letonya'ya karşı oynayan A Mili Futbol Takımı'nı futbolseverler İzmir'de yalnız bırakmadı. Karşılaşmaya büyük ilgi gösteren taraftarlar, 20 bin kişilik stadyumu tamamen doldurdu.

"MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ"



İzmir'in düşman işgalinin kurtuluşunun 102. yıl dönümünde İzmirli sporseverler, ellerinde Türk bayraklarıyla tribünleri doldurarak marşlar eşitliğinde milli takıma destek verdi. Taraftarlar, karşılaşmada 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' tezahüratı ve İzmir Marşı'nı hep bir ağızdan söyleyerek stadyumu inletti.

Ayrıca müsabakadan önce tribünde dev Türk bayrağı açıldı.