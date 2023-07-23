Fransa Bisiklet Turu'nda zaferin adı Jonas Vingegaard!
Danimarkalı sporcu Jonas Vingegaard, 110. kez düzenlenen 21 turluk Fransa Bisiklet Turu'nu üst üste ikinci kez lider tamamladı.
110. Fransa Bisiklet Turu'nu, Jumbo-Visma takımının Danimarkalı sporcusu Jonas Vingegaard üst üste ikinci kez kazandı.
Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 21'inci ve son etabı, Saint-Quentin-en-Yvelines ile başkent Paris'teki 115,5 kilometrelik parkurda yapıldı.
Etabı 113. sırada bitiren Vingegaard, genel klasmanda 82 saat 5 dakika 42 saniyelik derecesiyle Fransa Bisiklet Turu'ndan zaferle ayrıldı.
Geçen yılki organizasyonu da zirvede tamamlayan 25 yaşındaki Danimarkalı bisikletçi, genel klasman ikincisi BAE Emirates takımından Sloven Tadej Pogacar'a 7 dakika 29 saniye fark attı. Pogacar'ın takım arkadaşı Britanyalı Adam Yates ise üçüncülük elde etti.
SON ETABI MEEUS KAZANDI
Turun son etabında ilk sırayı, 2 saat 56 dakika 13 saniyelik süresiyle Bora-Hansgrohe takımından Belçikalı Jordi Meeus elde etti.
Jordi Meeus
Alpecin-Deceuninck ekibinden yine Belçikalı Jasper Philipsen ikinci, Jayco-AlUla'dan Hollandalı Dylan Groenewegen üçüncü sırada etabı bitirdi.
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