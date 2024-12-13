Fransa Disiplin Kurulu, Mbappe'nin PSG'ye açtığı 55 milyon euro'luk davayı reddetti

Yayınlanma: 13.12.2024 - 12:06

Güncelleme: 13.12.2024 - 12:32

Fransa Ligue 1 Disiplin Kurulu, Kylian Mbappe'nin eski kulübü Paris Saint-Germain (PSG) tarafından ödenmeyen maaş ve bonusları kapsayan 55 milyon Euro'luk talebini 'kabul edilemez' olarak ilan etti ve davayı PSG lehine sonuçlandırdı. Mbappe, 2024-2025 sezonu öncesinde PSG ile sözleşme yenilemeyi reddedip Real Madrid'e transfer olduktan sonra, kulübe karşı bu büyük tutarda dava açmıştı.

PSG, Disiplin Komitesinin kararından memnun olurken, futbolcuya ödemeyi yapmayı düşünmüyor. Kulüp, taraflar arasında uzlaşma sağlanabilmesi için arabuluculuk sürecine girmeye hazır olduğunu belirtti. Ancak, Mbappe’nin bu süreci reddettiği için davanın Hukuk Komitesi tarafından tekrar inceleneceği vurgulandı.

'UZLAŞMAYA HAZIRIZ, ANCAK TAM ÖDEME YAPMAYACAĞIZ'

Paris Saint-Germain, Mbappe’nin açtığı davanın ardından yaptığı açıklamada, Disiplin Kurulu’nun kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti. PSG, oyuncunun başvurusunu reddederek davayı kazandı. Kulüp, Mbappe’ye ödeme yapmak yerine, arabuluculuk yoluyla bir çözüm aramayı öneriyor. Ancak, oyuncunun taahhütlerinden geri adım atması durumunda hukuki sürecin devam edeceği vurgulandı.

PSG'nin açıklamasında, "Mbappe'nin kulüp ve taraftarlarına karşı saygı göstermesi önemlidir" ifadeleri yer aldı.