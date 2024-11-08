Mbappe'den Icardi'ye mesaj: 'Güçlü kal dostum'

Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'ye, "Güçlü kal dostum" şeklinde mesaj yolladı.

Mbappe'den Icardi'ye mesaj: 'Güçlü kal dostum'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2024 - 17:32

Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin sakatlığına kayıtsız kalmadı.

Mauro Icardi ile birlikte Paris Saint-Germain'de birlikte forma giyen Mbappe, Arjantinli yıldızın sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamanın altında "Güçlü kal dostum" yorumu yaptı.

Mbappe'nin Mauro Icardi için yaptığı bu yorum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.


Etiketler: #Icardi #kylian mbappe #sakatlık

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