Mbappe'den Icardi'ye mesaj: 'Güçlü kal dostum'
Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi'ye, "Güçlü kal dostum" şeklinde mesaj yolladı.
Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin sakatlığına kayıtsız kalmadı.
Mauro Icardi ile birlikte Paris Saint-Germain'de birlikte forma giyen Mbappe, Arjantinli yıldızın sakatlığıyla ilgili yaptığı açıklamanın altında "Güçlü kal dostum" yorumu yaptı.
Mbappe'nin Mauro Icardi için yaptığı bu yorum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Etiketler: #Icardi #kylian mbappe #sakatlık
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