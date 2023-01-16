Milli futbolcu Merih Demiral'a Türk taraftarlardan destek

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 15:50

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 15:50

İtalya Serie A’da forma giyen Merih Demiral’ın takımı Atalanta'nın ligin 18’inci haftasında Salernitana ile karşılaştığı maça Türk taraftarlar damga vurdu.

Bergamo’da Atalanta’nın evi Gewiss Stadyumu’nda oynanan maç Atalanta’nın farklı üstünlüğü ile sona erdi. Sezona iyi başlayan fakat sonradan düşüşe geçen Atalanta, son haftalarda kazanmaya başlayan formunu ettirerek Salernitana karşısında tam 8 gole imza attı.

Merih Demiral

"TÜRK DUVARI" PANKARTI

8-2 biten maça Türk taraftarlar damgasını vurdu. Türkiye’den bu maç için seyahat eden 60’a yakın Türk taraftar, maç öncesinde yerlerini alarak Merih Demiral’a destek verdi. Devre arasında Türk bayrakları ve Merih’e adanmış bir pankart da açan taraftarlar pankartta, “Türk Duvarı” ifadesine ve Türk Bayrağı’na yer verdi. Bir anda Türkiye’den bir stadyuma dönüşen maçta İtalyan taraftarlar da bu anları telefonlarıyla ölümsüz hale getirdi.

MERİH'TEN TÜRK TARAFTARLARA TEŞEKKÜR

Maçın 58’inci dakikasında oyuna giren Merih, maç sonu soluğu Türk taraftarların yanında aldı. Merih maç sonunda tüm taraftarları saha kenarına çağırdı ve hepsiyle birer birer hatıra fotoğrafı çektirdi.

Maç sonunda yine pankartları ve bayraklarını açan Türk taraftarlar, İtalyan Ligi’nin yayıncısı tarafından da canlı olarak tüm dünyaya gösterildi. Merih de maç sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, “Binlerce kilometre yol gelerek soğuk havada içimi ısıtan herkese çok teşekkürler” ifadelerini kullandı.