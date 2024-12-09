Marsilya deplasmanda iki golle güldü!
Fransa Ligue 1'in 14.hafta maçında Marislya, deplasmanda Saint Etienne'yi 2-0 mağlup etti.
Fransa Ligue 1'in 14.hafta karşılaşmasında Marsilya, Saint Etienne'ye konuk oldu. Geoffroy Guichard Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.
Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri 17'de Adrien Rabiot ve 65'te Mason Greenwood kaydetti.
Marsilya, bu galibiyetin ardından puanını 29'a yükseltti. Saint Etienne 13 puanda kaldı.
Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında Marsilya, Lile'i konuk edecek. Saint Etienne, Toulouse'ye konuk olacak.
Etiketler: #marsilya #Fransa Ligue 1 #saint-etienne
Spor Haberleri
- Alperen Şengün parladı: Rockets iki maç sonra kazandı!
- Barış Alper Yılmaz'ın babasından Manaj'a şoke eden yanıt
- TOFAŞ, Anadolu Efes'i devirerek liderliğini sürdürdü!
- Beşiktaş sahasında OGM Ormanspor'u mağlup etti!
- Lazio deplasmanda Napoli'yi devirdi!
- Marsilya deplasmanda iki golle güldü!
- Yedi gollü maçta kazanan Atletico Madrid!
- İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
- ‘Nöbetci hoca’dan ders
- ‘O hakem düdüğü assın’
En Çok Okunan Haberler
-
- Rusya'dan ilk açıklama!
- 'Esad ve ailesi Moskova'ya vardı'
- 'İsrailcilerin sevinci yarım kalacak'
- Suriye Başbakanı konutundan böyle çıkarıldı
- 'Direnişle karşılaşmadan...'
- Esad'ın uçağı düşürüldü mü?
- 'Suriyelilerin dönmesi ekonomiyi nasıl etkiler?'
- İsrailli bakandan 'Kürtler, Dürziler ve ittifak' mesajı
- 'Suriye halkı tarihi bir fırsatla karşı karşıya'
- Ankara'dan ilk Suriye açıklaması