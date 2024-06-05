Fransa - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa, hazırlık karşılaşmasında sahasında Lüksemburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2024 - 11:25
Fransa - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, sahasında Luc Holtz'un ekibi Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek.

FRANSA - LÜKSEMBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

Saint-Symphorien Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

FRANSA - LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.


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