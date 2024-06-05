Fransa - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fransa, hazırlık karşılaşmasında sahasında Lüksemburg ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
Didier Deschamps yönetimindeki Fransa, sahasında Luc Holtz'un ekibi Lüksemburg ile karşı karşıya gelecek.
FRANSA - LÜKSEMBURG MAÇI SAAT KAÇTA?
Saint-Symphorien Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
FRANSA - LÜKSEMBURG MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
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