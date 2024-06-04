EURO 2024 öncesi… A Milli Takım'dan İtalya'da sessiz prova!

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesi İtalya ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2024 - 23:59
EURO 2024 öncesi… A Milli Takım'dan İtalya'da sessiz prova!
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Vincenzo Montella'nın yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 öncesi Luciano Spalletti'nin ekibi İtalya ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Bologna'nın iç saha maçlarını oynadığı Stadio Renato Dall'Ara'da oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 beraberlik ile sonuçlandı.

Temposuz geçen maçta iki takım da rakip kaleyi zorlayan ataklar yapamazken İtalya maçı 2 isabetli şutla, Türkiye ise 2 isabetli şutla tamamladı.

A Milli Takım EURO 2024 öncesi oynayacağı son hazırlık maçında 10 Haziran Pazartesi günü Varşova'da Polonya ile karşı karşıya gelirken, İtalya 9 Haziran Pazar günü evinde Bosna-Hersek ile karşılaşacak.


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