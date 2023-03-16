Fransa Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosu açıklandı!

Fransa Milli Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nde Hollanda ve İrlanda ile oynayacağı maçların kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 16:50
Fransa Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosu açıklandı!
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Fransa Milli Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nde Hollanda ve İrlanda ile oynayacağı maçların kadrosunu açıkladı.

Dünya Kupası'ndan sonra ilk Fransa Milli Takım kadrosunda Brice Samba, Wesley Fofana ve Khephren Thuram gibi yeni isimler de yer alıyor.


Fransa milli takımı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) EURO 2024

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