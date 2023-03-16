Fransa Milli Takımı'nın EURO 2024 kadrosu açıklandı!
Fransa Milli Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nde Hollanda ve İrlanda ile oynayacağı maçların kadrosunu açıkladı.
Fransa Milli Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nde Hollanda ve İrlanda ile oynayacağı maçların kadrosunu açıkladı.
Dünya Kupası'ndan sonra ilk Fransa Milli Takım kadrosunda Brice Samba, Wesley Fofana ve Khephren Thuram gibi yeni isimler de yer alıyor.
?????? ???? ?????????? ????????????????´?? !— Equipe de France (@equipedefrance) March 16, 2023
La liste de ???????????? ?????????????????? pour le début des qualifications à l'Euro 2024, avec 3 nouveaux visages ??????#FiersdetreBleus pic.twitter.com/Cq9gq9F011
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