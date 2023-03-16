Olaylı Göztepe-Altay maçının sanığı konuştu: Spor camiasından özür diliyorum

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 15:19

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 15:19

Spor Toto 1. Lig'de Göztepe-Altay kalecisini korner bayrak direğiyle yaralayan sanık hakim karşısına çıktı. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet Nihat Aydın ve avukatı katıldı.

Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın, "Anlamsız bir öfke ile anlamsız bir olaya imza attım. Yaptığım hareketten dolayı kaleciden, spor camiasından, Göztepe Kulübü ve taraftarlarından özür diliyorum" dedi.

Sanık olaydan dolayı çok üzgün ve pişman olduğunu belirterek, "Yaptığım hareketten dolayı kaleciden, spor camiasından, Göztepe Kulübü ve taraftarlarından özür diliyorum. İşaret fişeği atılması üzerine bir an sahaya atladım. Mağduru tanımam. Bir husumetimiz yoktur. Anlamsız bir öfke ile anlamsız bir olaya imza attım. Cezaevine girdiğimden beri kendime kızıyorum. Daha önce suç işlemedim" diye konuştu.

Sanık avukatı da "Müvekkilimizin yaptığı doğru değil ancak güvenlik tedbirleri alınmamıştır. Alınmış olsaydı bu olay olmazdı. İhmali olan güvenlik görevlilerinin tespitini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 6 Temmuz'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Gürsel Aksel Stadı'nda 27 Kasım 2022’deki müsabakada Altay taraftarları, 20. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yanıcı madde fırlatmış ve bir taraftar yaralanmıştı. Müsabakanın 22. dakikada durdurulmasının ardından Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın, eline geçirdiği korner bayrak direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırmıştı.

Yaşanan bu olaylar sonucu hakem Emre Kargın'ın isteğiyle her iki takım futbolcuları soyunma odasına gitmiş, yaklaşık 25 dakika beklemenin ardından müsabaka tatil edilmişti.