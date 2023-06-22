Fransa U21 - İtalya U21 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fransa U21 Milli Takımı, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında İtalya U21 Milli Takımı ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
U21 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı sürüyor.
Sylvain Ripoll yönetimindeki Fransa U21 Milli Takımı, Paolo Nicolato'nun ekibi İtalya U21 Milli Takımı ile karşılaşacak.
FRANSA U21 - İTALYA U21 MAÇI SAAT KAÇTA?
Romanya'da bulunan Cluj Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
FRANSA U21 - İTALYA U21 MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollandalı hakem Allard Lindhout'un yöneteceği mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakandan 'emekli ve memur maaşı' açıklaması
- THY'den 'Şırdancı Mehmet' kararı
- Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile ilgili kararı netleşti
- Sarıgül'den 'adaylık' sorusuna dikkat çeken cevap
- 24 başkan istifa etti iddiası yalanlandı
- AKP'ye yüzde 99 oy çıkan o ülke aranıyor!
- Kılıçdaroğlu tutuklanabilir
- Çapa Tıp öğrencileri sansürü deldi
- Fatih Altaylı'dan çarpıcı HDP iddiası!
- Yeni bakan yardımcıları belli oldu