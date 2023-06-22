Fransa U21 - İtalya U21 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa U21 Milli Takımı, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ilk maçında İtalya U21 Milli Takımı ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.06.2023 - 09:56
Fransa U21 - İtalya U21 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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U21 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı sürüyor.

Sylvain Ripoll yönetimindeki Fransa U21 Milli Takımı, Paolo Nicolato'nun ekibi İtalya U21 Milli Takımı ile karşılaşacak.

FRANSA U21 - İTALYA U21 MAÇI SAAT KAÇTA?

Romanya'da bulunan Cluj Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

FRANSA U21 - İTALYA U21 MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Allard Lindhout'un yöneteceği mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.


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