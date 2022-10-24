Fransız basını Mauro Icardi'ye övgüler yağdırdı
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Alanyaspor'a karşı 1 gol 1 asistlik performansıyla maça damga vurdu. Fransız basını Mauro Icardi'ye övgüler yağdırdı.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi golünü atarken Dries Mertens'in attığı golün pasını verdi. Arjantinli yıldız Alanyaspor maçındaki performansıyla büyük beğeni toplarken Fransız basını golcü oyuncuya övgüler yağdırdı.
Mauro Icardi'nin Alanyaspor maçındaki performansı Fransız basınında da geniş yer buldu. Fransa'nın önde gelen basın yayın kuruluşlarından L'Equipe, Le Parisien ve beINSPorts France; Icardi'nin Alanyaspor maçındaki performansına övgüler yağdırdı.
L'Equipe'de yer alan haberde Icardi için şu ifadeler kullanıldı:
"Bu onun yeteneğine yakışır bir performans. PSG'den Galatasaray'a kiralandıktan yaklaşık iki ay sonra Mauro Icardi, bu Pazar Alanyaspor'a karşı muhteşem bir maç çıkardı. Dries Mertens'e ayağının dışıyla harika bir asist yaptı. Icardi, Alanyaspor'un savunmada yaptığı hatadan faydalandı ve Galatasaray'daki ilk goünü kaydetti. Sacha Boey'in kırmızı kartıyla 10 kişi kalan Galatasaray son dakikalarda attığı golle 1 puana razı oldu."
Le Parisien'de şu sözler kullanıldı:
"Bu bir dalgalanma mı yeniden doğuş mu? PSG'nin sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralanmasından yaklaşık iki ay sonra Mauro Icardi, Pazar günü Alanyaspor karşısında harika bir performans sergiledi. Arjantinli, Galatasaray'dan aldığı yeni 99 numarasıyla sahaya yeniden ivme kazandırdı. Icardi, 22 Aralık 2021'den sonra ilk kez resmi bir maçta golle tanıştı."
Video Haberler
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Selahattin Demirtaş'tan sert yanıt
- Urfa'ya Nebati operasyonu
- Adana Demirspor yara aldı!
- Seçim öncesi referandum tuzağı
- Eşi yaşamını yitiren kadınlara konut yardımı
- Destek istedi; umduğunu bulamadı
- İşte AKP'nin İstanbul'daki oy oranı
- Barış Pehlivan'dan sert yanıt
- İstanbul Barosu'na ilk kadın başkan
- 3 katlı özel üniversite binası çöktü