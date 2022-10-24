Fransız basını Mauro Icardi'ye övgüler yağdırdı

24 Ekim 2022 Pazartesi, 16:36

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi golünü atarken Dries Mertens'in attığı golün pasını verdi. Arjantinli yıldız Alanyaspor maçındaki performansıyla büyük beğeni toplarken Fransız basını golcü oyuncuya övgüler yağdırdı.

Mauro Icardi'nin Alanyaspor maçındaki performansı Fransız basınında da geniş yer buldu. Fransa'nın önde gelen basın yayın kuruluşlarından L'Equipe, Le Parisien ve beINSPorts France; Icardi'nin Alanyaspor maçındaki performansına övgüler yağdırdı.

L'Equipe'de yer alan haberde Icardi için şu ifadeler kullanıldı:

"Bu onun yeteneğine yakışır bir performans. PSG'den Galatasaray'a kiralandıktan yaklaşık iki ay sonra Mauro Icardi, bu Pazar Alanyaspor'a karşı muhteşem bir maç çıkardı. Dries Mertens'e ayağının dışıyla harika bir asist yaptı. Icardi, Alanyaspor'un savunmada yaptığı hatadan faydalandı ve Galatasaray'daki ilk goünü kaydetti. Sacha Boey'in kırmızı kartıyla 10 kişi kalan Galatasaray son dakikalarda attığı golle 1 puana razı oldu."

Le Parisien'de şu sözler kullanıldı:

"Bu bir dalgalanma mı yeniden doğuş mu? PSG'nin sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralanmasından yaklaşık iki ay sonra Mauro Icardi, Pazar günü Alanyaspor karşısında harika bir performans sergiledi. Arjantinli, Galatasaray'dan aldığı yeni 99 numarasıyla sahaya yeniden ivme kazandırdı. Icardi, 22 Aralık 2021'den sonra ilk kez resmi bir maçta golle tanıştı."