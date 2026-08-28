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Fransız basınından dikkat çeken iddia: UEFA'dan Fenerbahçe ve Guendouzi'ye ceza gelebilir
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Fransız basınından dikkat çeken iddia: UEFA'dan Fenerbahçe ve Guendouzi'ye ceza gelebilir

28.08.2026 12:05:00
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Cumhuriyet Spor
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Fransız basınından dikkat çeken iddia: UEFA'dan Fenerbahçe ve Guendouzi'ye ceza gelebilir

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Devler Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Karşılaşmanın ardından çıkan olaylarla ilgili Fransız basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fransız basınından dikkat çeken iddia: UEFA'dan Fenerbahçe ve Guendouzi'ye ceza gelebilir

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u eleyerek tur atladığı karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar disiplin kuruluna taşınacağı iddia edildi.

Fransız basınından dikkat çeken iddia: UEFA'dan Fenerbahçe ve Guendouzi'ye ceza gelebilir

UEFA'nın, Matteo Guendouzi ile Lyon Kaleci Antrenörü Antonio Ferreira hakkında soruşturma başlatması bekleniyor.

Fransız basınından dikkat çeken iddia: UEFA'dan Fenerbahçe ve Guendouzi'ye ceza gelebilir

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; UEFA, Lyon ile Fenerbahçe arasında oynanan rövanş karşılaşmasının bitiminde yaşanan olayları incelemeye aldı. Avrupa futbolunun yönetim organının disiplin soruşturmasını kısa süre içerisinde resmen başlatabileceği belirtildi.

Fransız basınından dikkat çeken iddia: UEFA'dan Fenerbahçe ve Guendouzi'ye ceza gelebilir

GUENDOUZI'YE 1 İLA 3 MAÇ CEZA İHTİMALİ

Fenerbahçe'nin deplasmanda Lyon'u 2-1 mağlup ederek turu geçmesinin ardından Matteo Guendouzi'nin tribünlere yönelik hareketleri gündem oldu.

Fransız basınından dikkat çeken iddia: UEFA'dan Fenerbahçe ve Guendouzi'ye ceza gelebilir

Haberde, maç öncesinde ve karşılaşma sırasında Lyon taraftarlarının bir bölümünün hakaretlerine maruz kaldığı öne sürülen Fransız futbolcu, son düdüğün ardından tribünlere yönelik alaycı hareketlerde bulunduğu aktarıldı. Guendouzi'nin "Allez l'OM" şeklinde tezahürat yaptığı ve Lyon taraftarlarını tahrik eden çeşitli hareketler sergilediği belirtildi.

Fransız basınından dikkat çeken iddia: UEFA'dan Fenerbahçe ve Guendouzi'ye ceza gelebilir

UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin "Oyuncuların ve yetkililerin uygunsuz davranışları" başlıklı 15. maddesinin Guendouzi hakkında uygulanabileceği kaydedildi.

Fransız basınından dikkat çeken iddia: UEFA'dan Fenerbahçe ve Guendouzi'ye ceza gelebilir

Fransız orta saha oyuncusunun davranışlarının "hakaret", "sportmenlik dışı hareket" ve "seyircileri kışkırtma" kapsamında değerlendirilmesi durumunda 1 ila 3 maç arasında men cezası alabileceği ifade edildi.

Fransız basınından dikkat çeken iddia: UEFA'dan Fenerbahçe ve Guendouzi'ye ceza gelebilir

Ayrıca UEFA'dan Fenerbahçe'ye de para cezası gelebileceği vurgulandı.

Fransız basınından dikkat çeken iddia: UEFA'dan Fenerbahçe ve Guendouzi'ye ceza gelebilir

FERREIRA'YA DA CEZA GELEBİLİR

Yaşanan gerginlik sırasında Guendouzi'ye doğru hamle yaptığı ve oyuncuya fiziksel müdahalede bulunduğu belirtilen Lyon Kaleci Antrenörü Antonio Ferreira'nın da UEFA'nın disiplin soruşturmasına dahil edilmesi bekleniyor.

Fransız basınından dikkat çeken iddia: UEFA'dan Fenerbahçe ve Guendouzi'ye ceza gelebilir

UEFA'nın olayı "bir oyuncuya veya maçta bulunan başka bir kişiye saldırı" olarak değerlendirmesi halinde Ferreira'ya 3 maç men cezası verilebileceği belirtildi. Eylemin "ciddi saldırı" kapsamında ele alınması durumunda ise cezanın 5 maça kadar çıkabileceği aktarıldı.

Fransız basınından dikkat çeken iddia: UEFA'dan Fenerbahçe ve Guendouzi'ye ceza gelebilir

Antonio Ferreira'nın UEFA soruşturmasının yanı sıra Lyon tarafından da kulüp içi disiplin sürecine tabi tutulabileceği öne sürüldü.

Fransız basınından dikkat çeken iddia: UEFA'dan Fenerbahçe ve Guendouzi'ye ceza gelebilir

KARARI UEFA VERECEK

UEFA'nın maçın hakem ve temsilci raporlarının yanı sıra görüntüleri de inceleyerek iki isim hakkında soruşturma açıp açmayacağına karar vereceği kaydedildi. Guendouzi ve Ferreira hakkında henüz kesinleşmiş bir ceza kararı bulunmuyor.

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