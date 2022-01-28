Fransız basınından iddia: 'Galatasaray Josuha Guilavogui için temasa geçti'
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için Fransa basınından yeni bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların, 31 yaşındaki ön libero için temasa geçtiği belirtildi.
Galatasaray, Wolfsburg forması giyen ön libero Josuha Guilavogui ile ilgileniyor.
RMC Sport gazetecisi Loic Tanzi haberine göre, sarı-kırmızılılar 31 yaşındaki futbolcu için temaslarını ileri düzeye taşıdı.
1.88 boyundaki Fransız futbolcu daha önce Saint-Etienne ve Atletico Madrid formaları giydi.
Bundesliga'da 8. sezonunu geçiren Guilavogui, Wolfsburg formasıyla 239 maça çıktı ve 11 gol kaydetti.
Alman kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Guilavogui, Fransa Milli Takımı adına ise 7 maçta görev yaptı.
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