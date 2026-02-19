Fransız efsaneden Jose Mourinho'ya ırkçılık tepkisi: 'Birçok siyahi futbolcuyla çalıştı ancak...'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Benfica - Real Madrid maçında yaşanan ırkçılık olayının yankıları sürüyor.

Fransız futbolunun efsane isimlerinden Lilian Thuram da yaşanan olaylarla ilgili konuştu.

JOSE MOURINHO'YA TEPKİ

Thuram, Vinicius Junior ile ilgili, "Vinicius Junior'a kutlamanın farklı olması gerektiğini söyledim. Oynadığı her stadyumda her zaman bir şeyler oluyor" diyen Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya sert sözlerle yüklendi.

"BİRÇOK SİYAHİ FUTBOLCUYLA ÇALIŞTI ANCAK..."

Fransız eski yıldız, "Sözlerinin niteliği, neden ilerleyemediğimizi çok iyi açıklıyor. Mourinho, seçkin bir kariyere sahip harika bir teknik direktör. Birçok siyahi futbolcuyla çalıştı ancak bu, öncelikle ırkçı eylemin doğruluğunu sorgulamasına ve ikinci olarak da kurbanın kutlama şeklinden sorumlu olduğunu sorgulamasına engel olmuyor. Nasıl böyle şeyler söyleyebilir? Sen kimsin, Vinicius'un ne yapmaya hakkı olduğunu ve ne yapmaya hakkı olmadığına karar veriyorsun! Bay Mourinho, bu yargı, beyaz üstünlüğü ve narsisizm kokuyor!" diye konuştu.

"ACINASI BİR DURUM"

Sözlerine devam eden Thuram, "Vinicius'un maruz kaldığı ırkçı saldırı, onun davranışından değil, ten renginden kaynaklanıyordu. Okulda veya futbolda ırkçı saldırılara maruz kalan çocuklar, kendi davranışlarının kurbanı mıdır, hayır! Mourinho, bunun Vinicius'un hatası olabileceğini, suçun kendisinde olduğunu ima ediyor. Bazı beyazların sahip olduğu üstünlük duygusu, kendilerini kurbanların yerine koymalarını engelliyor. Daha fazla alçakgönüllülük gerekiyor. Oyuncuların söylediklerini nasıl görmezden gelebiliriz? Vinicius çıldırdı, hakaret uydurdu ve hakeme mi söyledi? Mbappe de bunu duydu mu ve o da çıldırdı mı? Siyahlar çıldırmış değil mi?! Paranoyaklar ve uyduruyorlar..." sözlerini sarf etti.

Thuram, ayrıca, "Mourinho'nun, Vinicius'un maruz kaldığı ırkçılıktan kendisinin sorumlu olduğunu bize ikna etmeye çalışması çok acınası bir durum! Bu analiz, onu önemsiz, değersiz bir bireye indirgiyor! Bu davranış devam ettiği sürece mücadelede birleşemeyeceğiz. Ve bu da ırkçılık tarihinin bir parçası" dedi.

Fransız efsane, "Mourinho, ırkçı bir eylemi insan olarak değil, beyaz bir erkek olarak analiz ediyor" diye konuştu.

NELER YAŞANDI?

Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, Benfica deplasmanında 51. dakikada gol attı ve köşe bayrağında gol sevinci yaşadı.

Vinicius, bu sevincinin ardından taraftarı tahrik ettiği gerekçesiyle sarı kart gördü.

Brezilyalı futbolcu, daha sonra 52. dakikada Benfica'dan Gianluca Prestianni'nin kendisine 'maymun' dediğini söyledi ve kulübeye gitti. Oyun bu dakikalarda durdu.

Benfica - Real Madrid karşılaşması yaşanan olayın ardından yaklaşık 10 dakika durdu ve yeniden başladı.