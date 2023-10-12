Fransız ekibi Albert Riera'yı resmen açıkladı!

Yayınlanma: 12.10.2023 - 15:56

Güncelleme: 12.10.2023 - 15:57

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Albert Riera, Fransa'nın Ligue 2 takımı Bordeaux'nun teknik direktörlük görevine getirildi.

Fransız kulüpten yapılan açıklamada, "Albert Riera takımımızın yeni teknik direktörü. İspanyol teknik direktörle Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandı" ifadeleri kullanıldı.

HOCALIK KARİYERİ GALATASARAY'DA BAŞLADI

Galatasaray'da 2011-2014 yılları arasında futbol oynayan İspanyol hoca, 2020-2021 sezonunda da takımın teknik kadrosunda yardımcı antrenör olarak görev aldı.

Riera, daha önce Sloven ekipleri Olimpija Ljubljana ve son olarak NK Celje'nin teknik direktörlüğünü yaptı.