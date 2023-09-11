Fransız ekipte Laurent Blanc dönemi sona erdi!
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, 57 yaşındaki Fransız teknik direktör Laurent Blanc ile yollarını ayırdı.
Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Lyon, Fransız teknik direktör Laurent Blanc ile yollarını karşılıklı olarak ayırdığını açıkladı.
Fransız ekibi yaptığı açıklamada, "Olympique Lyon, profesyonel ekibin başında geçirdiği bu 11 ay boyunca Laurent Blanc ve ekibine katılımları ve profesyonellikleri için teşekkür ediyor" dedi.
Tecrübeli teknik direktör, bu sezon Ligue 1'de çıktığı 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet 1 beraberlik alarak taraftarın büyük tepkisini çekmişti.
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