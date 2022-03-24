Fransız futbolcu Alexis Beka Beka'dan İstanbul paylaşımı
Galatasaray'ın transfer etmek istediği öne sürülen Lokomotiv Moskova'nın orta saha oyuncusu Alexis Beka Beka, İstanbul'dan bir paylaşım yaptı. FIFA’nın kararı ve TFF’nin Ukrayna ve Rusya’yla ilgili yaptığı değişikliğin ardından genç futbolcunu paylaşımı bir anda gündem oldu.
Galatasaray'ın ilgilendiği söylenen Lokomotiv Moskova'nın orta saha oyuncusu Alexis Beka Beka, İstanbul'a geldi. 20 yaşındaki futbolcu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da olduğunu gösterdi.
Bu paylaşım sonrası Fransız orta sahanın transfer görüşmesi için İstanbul'da olduğu iddia edildi.
FIFA'nın kararı ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yaptığı değişiklik sonrasında, Ukrayna'daki tüm futbolcular ve Rusya'daki yabancı futbolcular, 7 Nisan'a dek kulüplerimize transfer olabilecek.
Daha önce oyuncunun Galatasaray ile anlaştığı yönünde haberler çıkmış ancak oyuncunun menajeri yaptığı açıklamada; "Bu haber, bu bilgi doğru değil. Oyuncunun Rusya'da kalıp kalmak istemediğinde dair henüz net bir bilgimiz yok. Kendisiyle bunu konuşmadık, bir bilgi sahibi değiliz" demişti.
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