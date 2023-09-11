Fransız futbolcu Antoine Griezmann'dan Suudi Arabistan açıklaması!
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'in Fransız futbolcusu Antoine Griezmann, Suudi Arabistan'a transfer olma ihtimali hakkında konuştu.
Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann, Suudi Arabistan ve transfer konusunda gelen soruya cevap verdi.
Yıldız futbolcu, "Gitmek zorunda olanları anlıyorum, inanılmaz rakamlardan bahsediliyor. Çok para kazanıyor olsak bile, bazı insanlar ailelerini, çocuklarını ve torunlarını güvence altına almak istiyor. Bunu normal buluyorum. Ben oraya gitmeye ikna edilebilir miyim? Benim bir ailem ve 3 çocuğum var. Bu kolay bir karar değil" dedi.
32 yaşındaki futbolcunun mevcut kulübü Atletico Madrid ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Filenin Sultanları, Diyanet'in hedefinde
- Cinsel ilişkiye girenlerden rüşvet istediler
- Akşener’in savcısına zor sorular
- İmamoğlu'ndan 'metro sabotajcılarına' yanıt
- Bakan Şimşek'ten çarpıcı açıklamalar
- Hayat hikayesi herkesi ağlattı...
- Bir Rus, Antalya’da 80 daire alıp otele çevirdi!
- Erdoğan 'enflasyon' için tarih verdi
- Suçlanan isim 'enişte' çıktı
- Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi anlar!