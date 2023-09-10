Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi: Sahalara döneceği maç belli oldu!
Real Madrid'de sakatlığı bulunan Arda Güler'in, Las Palmas maçıyla sahalara geri dönebileceği iddia edildi.
Real Madrid'e transferinin ardından sakatlanan ve tek bir dakika bile oynayamayan Arda Güler için yeni bir gelişme yaşandı.
İspanyol basınından Mundo Deportivo, sakatlığı sonrası ameliyat olan 18 yaşındaki futbolcunun 27 Eylül'de La Liga'daki Las Palmas maçıyla sahalara geri dönebileceğini öne sürdü.
Arda Güler'in ameliyatının ardından en az iki ay sahalardan uzak kalmasının beklendiği ancak genç futbolcunun kulüp doktorlarının gözetiminde hızlı bir iyileşme süreci yaşadığı ifade edildi.
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