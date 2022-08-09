Fransız futbolcu Karim Benzema için 3 tarihi fırsat!

09 Ağustos 2022 Salı, 00:00

Real Madrid, 10 Ağustos Çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi kazananı Eintracht Frankfurt ile UEFA Süper Kupa finalinde karşılaşacak.

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonunda maçın en kritik isimlerinden birisi 34 yaşındaki forvet Karim Benzema olacak.

Marca'nın derlediği bilgilere göre; Ballon d'Or'un en önemli adayı olan Fransız forvet bu maçta atacağı 1 gol ve kupanın kazanılmasıyla birlikte 3 ayrı onuru birden yaşayabilir.

RAUL'U GEÇMEK

Karim Benzema, final maçında atacağı bir golle Real Madrid adına 324. golünü kaydererek, kulüp efsanesi Raul'un 323 golünü geride bırakacak.

Fransız forvet bu sayede Los Galacticos tarihinin en golcü ikinci oyuncusu olacak. Kulüp tarihinin en golcüleri listesinin zirvesinde 451 golle Cristiano Ronaldo yer alıyor.

GENTO'YU YAKALAMAK

Real Madrid tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu Brezilyalı Marcelo oldu. 25 kupası bulunan sol bek oyuncusunu, 23 kupayla efsane oyuncu Paco Gento takip ediyor.

Karim Benzema ise bugüne kadar kulüple 22 kez kupa kazandı. Fransız yıldız oyuncu, Frankfurt karşısında gelecek galibiyet ile birlikte Gento'yu yakalayarak Real Madrid tarihinin en çok kupa kazanan 2. oyuncusu olacak.

KAPTAN OLARAK İLK KUPANIN PEŞİNDE

Benzema'nın Helsinki'de yaşayabileceği bir diğer özel an ise kupayı UEFA Başkanı Alexander Ceferin'den kaptan olarak alması olacak.

Marcelo'nun ayrılığının ardından 1. kaptan olarak görev alacak olan tecrübeli forvet, kaptan olarak ilk kupasını kazanmaya çalışacak.

10 Ağustos günü oynanacak final maçı TSİ saat 22:00'de başlayacak.