Fransız futbolcu Kylian Mbappe'den depremzedelere destek
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşlar için yardım kampanyası yürüten milli futbolcu Merih Demiral, Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin kampanyaya destek olduğunu duyurdu.
Milli futbolcu Merih Demiral, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşlar için yardım kampanyası düzenlemeye devam ediyor.
MBAPPE DE KATILDI
Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin yardım kampanyasına destek verdiğini duyurdu.
Demiral, yaptığı paylaşımda, "Kylian Mbappe, kampanyamızla depremzedelere destek olmak istedi. Kylian Mbappe'nin imzalı formasını açık arttırmayla satıyoruz! Açık artırmadan elde edilecek tüm gelir, Türkiye'deki depremzedelere yardım için Ahbap Derneği'ne bağışlanacak. Hakan Çalhanoğlu'na çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.
Next one @KMbappe— Merih Demiral (@Merihdemiral) February 10, 2023
He wanted to support earthquake victims with our campaign.
We are selling Kylian Mbappe's signed jersey by auction!
All proceeds from the auction will be donated to @ahbap to help victims of the earthquake in Türkiye ????
many thanks to @hakanc10 pic.twitter.com/QLuirPPRhZ
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