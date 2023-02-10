Fransız futbolcu Kylian Mbappe'den depremzedelere destek

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşlar için yardım kampanyası yürüten milli futbolcu Merih Demiral, Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin kampanyaya destek olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 21:54
Fransız futbolcu Kylian Mbappe'den depremzedelere destek
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Milli futbolcu Merih Demiral, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde zarar gören yurttaşlar için yardım kampanyası düzenlemeye devam ediyor.

MBAPPE DE KATILDI

Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin yardım kampanyasına destek verdiğini duyurdu.

Demiral, yaptığı paylaşımda, "Kylian Mbappe, kampanyamızla depremzedelere destek olmak istedi. Kylian Mbappe'nin imzalı formasını açık arttırmayla satıyoruz! Açık artırmadan elde edilecek tüm gelir, Türkiye'deki depremzedelere yardım için Ahbap Derneği'ne bağışlanacak. Hakan Çalhanoğlu'na çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.


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