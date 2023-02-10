İstanbul Valiliği'nden deprem bölgesine ilişkin açıklama

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 21:37

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 21:37

İstanbul Valiliği'nden merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından personel ve ekipman desteğine ilişkin açıklama geldi.

Depremin 5. gününde yapılan açıklamada, "Saat 19.00 itibarıyla İstanbul’dan toplam 324 uçak, 42 kargo uçağı, 2 gemi, 3 tren, 26 bin 883 personelimiz ve AFAD gönüllülerimiz, 4 milyon 374 bin 631 battaniye, 326 bin 651 ısıtıcı ve soba ile 5 bin 675 çadırın başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi" denildi.