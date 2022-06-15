Fransız futbolcu Paul Pogba'nın, Juventus'a döneceği iddiası
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile sözleşmesi sona eren Paul Pogba'nın, eski kulübü Juventus ile 4 yıllık anlaşmaya imza attığı öne sürüldü.
Manchester United ile olan sözleşmesi sona eren Fransız yıldız Paul Pogba'nın, yeni adresi netlik kazandı.
ESPN'in haberine göre; Juventus, Paul Pogba ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 2012-2016 yılları arasında Juventus forması giyen ve oldukça başarılı bir dönem geçiren Paul Pogba'nın, o dönemdeki teknik direktör Massimiliano Allegri'nin yeniden Juventus'un başında olması sebebiyle Juventus'a geri dönme kararı aldığı ifade edildi.
POGBA'DAN BELGESEL
Manchester City ve Paris Saint Germain'in de ilgilendiği belirtilen Fransız yıldızın cuma günü yayımlanacak "The Pogmentary" adlı belgeselinde Juventus transferine dair detayların verileceği öne sürüldü.
Paul Pogba 2016 yılında Juventus'tan Manchester United'a 105 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
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