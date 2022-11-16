Fransız hakem Johan Hamel antrenmanda hayatını kaybetti

16 Kasım 2022 Çarşamba, 12:46

Fransa Ligi hakemlerinden Johan Hamel, 42 yaşında hayatını kaybetti. Son olarak 6 Kasım'da Lille ile Renens arasında 1-1 biten maçı yöneten Johan Hamel'in antrenman sırasında felç geçirdiği ve hayatını kaybettiği duyuruldu.

Fransız hakem Johan Hamel, Ligue 1'de 135, Ligue 2'de ise 85 maçta görev yaptı. Ölüm haberinin ardından Fransız kulüpleri, Johan Hamel için başsağlığı mesajları paylaştı.