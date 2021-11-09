Mesut Özil kripto parasını çıkarmaya hazırlanıyor
Fenerbahçe futbolcusu Mesut Özil kendi adına çıkaracağı kripto paraya dair sosyal medyada paylaşımda bulundu.
Son günlerde kendi kripto parasını çıkarmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil sosyal medya hesabından kripto para paylaşımında bulundu.
Başarılı futbolcunun önceki günlerde Twitter hesabından paylaştığı ankete takipçileri yoğun ilgi göstermişti. Mesut Özil, ankette "Herkesin merak ettiği soruyusorayım: Bitcoin mi Ethereum mu?" sorusunu takipçilerine yöneltmişti.
Özil, bugün yaptığı paylaşımla kripto parasına dair bir paylaşımda daha bulundu. 'm10 token' ismini verdiği kripto paranın sosyal medya hesaplarını tanıtan yıldız futbolcu, İngilizce "Yakında geliyor" diyerek paylaşımını yaptı.
Mesut Özil'in paylaşımı şu şekilde:
Coming Soon! ??#m10 #m10token— Mesut Özil (@MesutOzil1088) November 9, 2021
Telegram: https://t.co/Ek61ZOkWRj
Twitter: @m10token
Instagram: https://t.co/Vs1tksdH2n
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