Fransız orta saha futbolcusu Paul Pogba, Dünya Kupası'nı kaçıracak

Yaz transfer döneminde Manchester United'tan ayrılıp Juventus'a imza atan Paul Pogba, Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek.

AA
31 Ekim 2022 Pazartesi, 21:22
Fransız orta saha futbolcusu Paul Pogba, Dünya Kupası'nı kaçıracak
Abone Ol google-news

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un formasını giyen 29 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba, sakatlığı nedeniyle Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynayamayacak.

Pogba'nın menajeri Rafaela Pimenta'nın yaptığı açıklamaya göre, Fransa, 2022 Dünya Kupası'nda N'Golo Kante'nin ardından Pogba'dan da sakatlık nedeniyle mahrum kalacak.

Son dünya şampiyonu Fransa Milli Takımı'nın orta sahasının önemli isimlerinden Kante'nin de Dünya Kupası'nı kaçıracağı açıklanmıştı. 31 yaşındaki futbolcunun, sahalardan 4 ay uzak kalması bekleniyor.

 


2022 FIFA Dünya Kupası fransa Paul Pogba

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler