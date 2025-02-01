Fransızlar duyurdu: Alexander Djiku'ya 2 talip birden!
Villarreal ve Rennes'in, Fenerbahçe'den Alexander Djiku'ya talip olduğu iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık ihtimali doğdu.
Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku'ya LaLiga ekiplerinden Villarreal talip oldu.
KİRALAMA TEKLİFİ
Habere göre; Villarreal, Fenerbahçe'ye Alexander Djiku için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.
Haberde; Villarreal ile olan görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin bu transferde kiralama seçeneğini düşünmediği ancak zorunlu satın alma maddesi içeren bir kiralama seçeneği üzerinde durulduğu ifade edildi.
RENNES DE TALİP
30 yaşındaki tecrübeli stopere Villarreal'in yanı sıra Ligue 1 ekiplerinden Rennes de talip olmuş durumda. Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdüren Rennes, kiralama ve satın alma seçeneklerini değerlendiriyor.
FENERBAHÇE'NİN TALEBİ 8-9 MİLYON EURO
Alexander Djiku'yu takım için çok önemli bir oyuncu olarak gören Fenerbahçe yönetimi, bu transferden 8-9 milyon Euro civarında bir gelir hedefliyor.
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