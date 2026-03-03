Fransızlar duyurdu: Alman devinden Victor Osimhen'e kanca!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.03.2026 18:37:00
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in Galatasaray forması giyen 27 yaşındaki Nijeryalı golcü Victor Osimhen ile ilgilendiği ileri sürüldü.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Avrupa devi Bayern Münih'in radarına girdi.

Fransa merkezli Foot Mercato'da yer alan habere göre Alman devi, Harry Kane'den sonraki dönem için Nijeryalı golcüyü hedef olarak belirledi.

KOMPANY İSTİYOR İDDİASI

Teknik direktör Vincent Kompany'nin de Osimhen'e büyük hayranlık duyduğu ve oyuncuyu kadrosuna görmek istediği kaydedildi.

Öte yandan Osimhen'i takip eden tek takım Bayern Münih'in olmadığı aktarıldı. Özellikle Suudi Arabistan ekiplerinin, 27 yaşındaki oyuncuya yoğun ilgi duyduğu iddia edildi.

BEKLENTİ 150 MİLYON EURO

Devler Ligi’ndeki performansıyla parmak ısırtan Nijeryalı yıldız, 75 milyon Euro bonservis bedeliyle geldiği Galatasaray’da değerini iki katına çıkarmış durumda. Galatasaray'ın golcü futbolcudan 150 milyon Euro’luk bir beklentisi olduğu ileri sürüldü.

Galatasaray forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Victor Osimhen, 17 gol attı ve 6 asist yaptı.

İlgili Konular: #galatasaray #transfer #Bayern Münih #victor osimhen

