Mauro Icardi'nin menajerinden River Plate iddialarına yanıt!

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için transfer iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ederken, Arjantin basınında yer alan River Plate haberlerine net bir yanıt geldi.

Arjantin'den TyC Sports'a konuşan Icardi'nin menajeri Elio Letterio Pino, River Plate iddialarını yalanladı. Pino, yaptığı açıklamada, "Onlardan hiç telefon almadım" ifadelerini kullandı.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANMADI

Mauro Icardi'nin Galatasaray'da yıllık 11 milyon Euro kazandığı ve sarı-kırmızılı takımın, yaşı nedeniyle yeni sözleşmede bu rakamı aşağıya çekmek istediği daha önce gündeme gelmişti.

36 MAÇTA 17 GOLE KATKI

Galatasaray forması altında bu sezon 36 maçta süre bulan Mauro Icardi, 15 gol attı ve 2 asist yaptı.

Arjantinli yıldız, daha önceki 3 sezonda şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri olmuştu