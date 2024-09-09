Fransızlar duyurdu: Ebimbe'den Galatasaray kararı!
Adı Galatasaray ile anılan Dina Ebimbe'nin, sarı kırmızılı ekibin teklifini reddettiği iddia edildi.
Transfer döneminin sonuna gelinirken çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın Frankfurt forması giyen Dina Ebimbe'nin peşinde olduğu iddia edilmişti.
Le Parisien'de yer alan habere göre Dina Ebimbe, Galatasaray'ın teklifini reddetti.
Haberde 23 yaşındaki Fransız orta sahanın Galatasaray'da forma giymek istemediği belirtildi.
Dina Ebimbe geçen sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 44 maça çıktı.
Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.
Etiketler: #Dina Ebimbe #galatasaray #eintracht frankfurt
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