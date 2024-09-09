Fransızlar duyurdu: Ebimbe'den Galatasaray kararı!

Adı Galatasaray ile anılan Dina Ebimbe'nin, sarı kırmızılı ekibin teklifini reddettiği iddia edildi.

Fransızlar duyurdu: Ebimbe'den Galatasaray kararı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2024 - 14:16

Transfer döneminin sonuna gelinirken çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın Frankfurt forması giyen Dina Ebimbe'nin peşinde olduğu iddia edilmişti.

Le Parisien'de yer alan habere göre Dina Ebimbe, Galatasaray'ın teklifini reddetti.

Haberde 23 yaşındaki Fransız orta sahanın Galatasaray'da forma giymek istemediği belirtildi.

Dina Ebimbe geçen sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 44 maça çıktı.

Fransız futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.


Etiketler: #Dina Ebimbe #galatasaray #eintracht frankfurt

İlgili Haberler

Galatasaray'dan Nicola Zalewski hamlesi!

Galatasaray'dan Nicola Zalewski hamlesi!
11 gollü maçta kazanan Galatasaray!

11 gollü maçta kazanan Galatasaray!
İtalyan kulübe Victor Osimhen tepkisi: 'Galatasaray, Napoli'den daha büyük bir kulüp'

İtalyan kulübe Victor Osimhen tepkisi: 'Galatasaray, Napoli'den daha büyük bir kulüp'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler